Пригласите павильон Дома Европы в ваш город - с лекциями, воркшопы и концертами (укр)

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Будь яке місто чи громада України може на декілька тижнів отримати сучасний мобільний павільйон для лекцій, презентацій, концертів та інших масових – таку програму фінансуватиме Європейський Союз. Павільйон завітає до кількох міст України вже цього літа.

Дивіться, як виглядатиме павільйон та читайте далі, що треба зробити, аби ваша громада прийняла його у 2021 році.

Мобільний павільйон House of Europe — це тимчасова конструкція для проведення презентацій, лекцій, концертів, виставок та інших заходів. Будівля має оригінальну архітектурну конструкцію від молодих українських архітекторів Івана Протасова, Яни Бучацької, Дмитра Міхєєва й Тараса Барана.

На два або більше тижнів цей об’єкти з’явиться на одній з міських площ, скверів чи у парку.

Загальна корисна площа павільйону – 180 квадратних метрів. Одночасно він може вмістити до 100 відвідувачів. Усі відвідувачі зможуть зберегти соціальну дистанцію, убезпечивши один одного від розповсюдження коронавірусу.

Насамперед, павільйон прийматиме презентації грантів та інших програм Європейського Союзу, аби містяни більше і продуктивніше отримували фінансову та іншу підтримку від ЄС. У павільйоні щодня діятиме інфопункт, де можна буде отримати інформацію та консультацію щодо різних європейських можливостей.

Тут також відбуватимуться різноманітні події, програму яких Дім Європи складатиме разом з місцевою командою організаторів, аби це було цікаво жителям. Презентації грантових програм доповнюватимуть тематичні лекції, майстерні та інші події, які мають на мені пожвавити суспільне життя та розвивати ідеї, що покращують життя громади.

Події у павільйоні будуть відкритими та безкоштовними для усіх відвідувачів.

Для того, аби павільйон приїхав до вашої громади, треба позмагатися з іншими містами в Україні. До 16 березня "Дім Європи" прийматиме заявки від організацій та команд із регіонів. Знайти усі подробиці про цей конкурс та подати заявку можна тут: https://houseofeurope.org.ua/call-for-partners.

"Дім Європи" обере три міста-переможця. Отже, у 2021 році павільйон відвідає три українських міста або громади.

Для тих обласних центрів, де є культурна і креативна інфраструктура та вже діючі креативні хаби, "Дім Європи" пропонує окрему програму — поп-ап хаб та фестиваль House of Europe у 2022 році. Детально про цей окремий конкурс для обласних центрів та міст Донецької і Луганської областей можна дізнатися тут.