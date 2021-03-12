Кравчук верит в проведение "нормандского саммита" лидеров в апреле

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано.

Об этом Кравчук заявил в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак, и, соответственно, Козак – советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется, пока, наверное, на апрель",- отметил Кравчук.

В то же время, первый президент Украины уточнил, что точно говорить о её проведении пока рано, поскольку "предвидеть позицию России очень трудно".

"Как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предвидеть деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

О том, почему Россия не заинтересована в проведении нового "нормандского саммита", читайте в статье: Дорога от "быстрого мира" на Донбассе: как изменилась тактика РФ через год после саммита в Париже