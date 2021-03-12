Кравчук вірить у проведення "нормандського саміту" лідерів у квітні 

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися у квітні, проте точно говорити про її проведення рано.

Про це Кравчук заявив у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі триває велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак, і, відповідно, Козак - радник Путіна, та інші. Вони якраз і вирішують це головне питання про проведення зустрічі на найвищому рівні. Планується поки що, напевно, на квітень", - зазначив Кравчук.

Водночас він уточнив, що точно говорити про її проведення ще рано, оскільки "передбачити позицію Росії дуже важко".

"Як воно буде насправді, сказати важко, тому що передбачити діяльність або позицію Росії дуже важко. Вона змінюється буквально щодня", - наголосив голова української делегації в ТКГ.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.

Про те, чому Росія не зацікавлена у проведенні нового "нормандського саміту", читайте у статті: Дорога від "швидкого миру" на Донбасі: як змінилася тактика РФ за рік після саміту в Парижі

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