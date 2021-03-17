Россия отреагировала на новые обвинения США о вмешательстве в выборы

Россия считает безосновательными утверждения американской разведки о том, что президент Владимир Путин утвердил операции влияния на выборы США в 2020 году, чтобы не допустить избрания Джо Байдена.

Соответствующее заявление обнародовало посольство России в США, сообщает "Европейская правда".

"Подготовленный национальной разведкой США документ является очередным набором безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью исследований в их правильности. Не приводятся факты или конкретные доказательства таких претензий", - говорится в заявлении.

Посольство добавило, что США стремятся поддерживать негативный фон вокруг России и возлагают ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.

Американская разведка в своем отчете пришла к выводу, что Россия считала избрание Джо Байдена нежелательным для ее национальных интересов, поэтому направила свои усилия на то, чтобы причинить вред его президентской кампании.

В разведки есть информация, что Владимир Путин наблюдал за действиями депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, которого США впоследствии признали российским агентом.

По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.