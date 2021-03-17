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Розвідка США: Путін затвердив втручання у вибори, щоб зашкодити Байдену

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Росія відреагувала на нові звинувачення США про втручання у вибори

Середа, 17 березня 2021, 09:19

Росія вважає безпідставними твердження американської розвідки про те, що президент Владімір Путін затвердив операції впливу на вибори США в 2020 році, щоб не допустити обрання Джо Байдена.

Відповідну заяву оприлюднило посольство Росії в США, повідомляє "Європейська правда".

"Підготовлений національною розвідкою США документ є черговим набором безпідставних звинувачень на адресу нашої країни у втручанні в американські внутрішньополітичні процеси. Висновки доповіді про проведення Росією операцій впливу в Америці підтверджуються виключно упевненістю розвідок в їх правильності. Не наводяться факти чи конкретні докази таких претензій", - йдеться у заяві.

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Посольство додало, що США прагнуть підтримувати негативний фон навколо Росії і покладають відповідальність за дестабілізацію ситуації всередині країни на зовнішніх гравців.

Американська розвідка у своєму звіті дійшла висновку, що Росія вважала обрання Джо Байдена небажаним для її національних інтересів, тож спрямувала свої зусилля на те, щоб підважити його президентську кампанію. 

У розвідки є інформація, що Владімір Путін наглядав за діями депутата Верховної ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.

За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.

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