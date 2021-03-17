Польша с субботы вводит национальный локдаун

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявил о введении национального локдауна по всей стране начиная с субботы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Локдаун вводится в связи со значительным ростом заражений по всей стране.

Планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.

По словам министра, британский вариант коронавируса обнаружили уже у 52% новых больных.

Недзельский не исключил, что, если ситуация ухудшится, ограничения будут ужесточены к Пасхе.

Правительство Матеуша Моравецкого решило распространить ограничения, действовавшие в четырех воеводствах, в том числе в Варшаве, на всю территорию Польши. В частности, будут закрыты отели и места размещения (кроме гостиниц рабочих, а также размещения, предоставляемого в рамках деловых поездок).

Также закрываются торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Как сообщалось, Польша зарегистрировала 25 052 ежедневных случаи коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.