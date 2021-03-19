МИД готовит беседу Зеленский-Байден и говорит об искусственном "кризисе доверия"

В министерстве иностранных дел уверяют, что предположения о кризисе в отношениях Украины и США не имеют оснований.

Об этом заявил в ответе на запрос "Европейской правды" пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Утверждение о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности", - заявил, в частности, он.

Дипломат отдельно поддержал недавние заявления из посольства США в Украине, где пообещали, что Байден вскоре позвонит Зеленскому, и отметили, что Штаты не выдвигают предусловий для таких переговоров.

"Ранее МИД Украины, а сейчас уже и посольство США в Киеве четко заявило о подготовке телефонного разговора лидеров двух стран без предварительных условий. Развивается диалог на уровне руководителей внешнеполитических, оборонных и других ведомств ... Оснований ставить под сомнение стратегический характер партнерства Украины и США нет", - пояснил Николенко.

Представитель МИД также, не называя имен, обвинил определенных публичных лиц в "придумывании надуманных историй" о проблемах в отношениях. "Наблюдается кризис публичных оценок у некоторых украинских деятелей", - заявил дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", в четверг представитель посольства США заявил об отсутствии условий со стороны Вашингтона для переговоров американского и украинского президентов, но вместе с тем подчеркнул, что "мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", скорее всего намекая на последние действия украинских властей в отношении бывших руководителей и владельцев Приватбанка.