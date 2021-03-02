Польский суд оправдал активисток по делу изображения Богоматери с нимбом в цветах ЛГБТ

Во вторник суд в Польше оправдал трех активисток, которых обвинили в осквернении и оскорблении религиозных чувств за то, что они добавили ЛГБТ-радугу к изображениям почитаемой иконы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В 2019 году три женщины создали плакаты, на которых на изображении Девы Марии и младенца Иисуса вместо нимбов использовались цвета радуги. Их целью было выразить протест против того, что они считают враждебностью к ЛГБТ влиятельной католической церкви Польши.

Суд в городе Плоцк не выявил никаких признаков преступления, а также установил, что активисток не мотивировало желание оскорбить чьи-то религиозные чувства или икону Девы Марии.

Дело трех женщин рассматривалось в Польше как испытание для свободы слова в условиях глубоко консервативного правительства, стремящегося противостоять секуляризации и либеральным взглядам, которые часто воспринимаются как иностранное навязывание.

Одна из подсудимых Эльжбета Подлесна заявила, что акция 2019 года в Плоцке была вызвана инсталляцией в ​​городской церкви Святого Доминика, которая ассоциировала ЛГБТ-людей с преступлениями и грехами.

Образ, который они создали, менял наиболее почитаемую в Польше икону - Богоматерь Ченстоховскую, известную в народе как Черная Мадонна Ченстоховская. Оригинал иконы хранится в монастыре Ясна Гура в городе Ченстохова – самом святом месте Польше - с XIV века.

Если бы активисток признали виновными, им могло грозить до двух лет тюрьмы.

В правозащитной группе ЛГБТ "Любовь не исключает" восприняли судебное решение как "прорыв".

"Это триумф для движения ЛГБТ+ в наиболее гомофобной стране Европейского Союза", - заявили в организации.