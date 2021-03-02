Польський суд виправдав активісток у справі зображення Богоматері з німбом у кольорах ЛГБТ

У вівторок суд у Польщі виправдав трьох активісток, яких звинуватили в оскверненні та образі релігійних почуттів за те, що вони додали ЛГБТ-веселку до зображень шанованої ікони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У 2019 році три жінки створили плакати, на яких на зображенні Діви Марії та немовляти Ісуса замість німбів використовувались веселки. Їх метою було висловитити проти того, що вони вважають ворожістю впливової католицької церкви Польщі до ЛГБТ.

Суд у місті Плоцьк не виявив жодних ознак злочину, а також встановив, що активісток не мотивувало бажання образити чиїсь релігійні почуття або образити ікону Діви Марії.

Справа трьох жінок розглядалася в Польщі як випробування для свободи слова в умовах глибоко консервативного уряду, який прагне протистояти секуляризації та ліберальним поглядам, які часто сприймаються як іноземне нав'язування.

Одна з підсудних Ельжбета Подлесна заявила, що акція 2019 року в Плоцьку була спричинена інсталяцією в міській церкві Святого Домініка, яка асоціювала ЛГБТ-людей із злочинами та гріхами.

Образ, який вони створили, міняв найшанованішу в Польщі ікону - Богоматір Ченстоховську, відому в народі як Чорна Мадонна Ченстоховська. Оригінал ікони зберігається в монастирі Ясна Гура в місті Ченстохова - найсвятішому місці Польщі - з XIV століття.

Якби активісток визнали винними, їм могло загрожувати до двох років в'язниці.

Правозахисна група ЛГБТ "Любов не виключає" сприйняла судове рішення як "прорив".

"Це є тріумфом для руху ЛГБТ+ в найбільш гомофобній країні Європейського Союзу", - заявили в організації.