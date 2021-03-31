Регулятор ЕС пока не выявил факторов риска, связанных с вакциной AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не выявило никаких специфических факторов риска случаев образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление EMA.

Комитет по вопросам безопасности EMA провел заседание 31 марта, в рамках обзора очень редких случаев необычных сгустков крови, связанных с низким количеством тромбоцитов, у людей, вакцинированных вакциной протиCOVID-19 от AstraZeneca.

Независимые внешние эксперты из разных медицинских специальностей, включая гематологов, невропатологов и эпидемиологов, обсудили конкретные аспекты и возможные факторы риска в связи с образованием тромбов.

"В настоящее время осмотр не выявил никаких конкретных факторов риска, таких как возраст, пол или предыдущая история болезней, касающиеся нарушений свертывания крови, для этих очень редких случаев. Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна, и дальнейший анализ продолжается", - говорится в заявлении EMA.

EMA 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 превышают риски побочных эффектов.

Как сообщалось, Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу пациентов, которые незадолго до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20-63 года. В 19 человек при этом был очень низкий уровень тромбоцитов. Девять из них умерли.