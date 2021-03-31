Регулятор ЄС поки не виявив факторів ризику, пов’язаних з вакциною AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) поки не виявило жодних специфічних факторів ризику щодо випадків утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву EMA.

Комітет з питань безпеки EMA провів засідання 31 березня, в рамках огляду дуже рідкісних випадків незвичних згустків крові, пов'язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca.

Незалежні зовнішні експерти з різних медичних спеціальностей, включаючи гематологів, невропатологів та епідеміологів, обговорили конкретні аспекти і можливі фактори ризику у зв’язку з утворенням тромбів.

"В даний час огляд не виявив жодних конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередня історія хвороб, що стосуються порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не доведений, але можливий, і подальший аналіз триває" - йдеться у заяві EMA.

EMA 18 березня заявило, що переваги вакцини AstraZeneca у запобіганні COVID-19 переважають ризики побічних ефектів.

Як повідомлялося, Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Інститут Пауля Ерліха зареєстрував 31 випадок формування тромбів у мозку пацієнтів, які невдовзі перед тим були вакциновані. У всіх випадках, крім двох, це були жінки віком 20-63 роки. У 19 людей при цьому був дуже низький рівень тромбоцитів. Дев'ятеро померли.