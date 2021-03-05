В Британии спроектируют новые ракетные катера специально для Украины - посольство

Британская промышленность спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс в интервью газете "День".

"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании", - сказал Вудс.

По его словам, планируется, что первые четыре катера будут построены в Великобритании, при этом украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться.

"А вторая часть - четыре ракетные катера - будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, так вы получите эти способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, еще не формализирована, это - совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве", - рассказал Вудс.

Он добавил, что в Британии рассчитывают начать строительство первого катера в начале следующего года.

Подробнее о меморандуме читайте в статье - "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС"

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