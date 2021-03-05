Смертность в Италии в 2020 году была самой высокой со времен Второй мировой войны

В 2020 году Италия зарегистрировала больше смертей, чем в любой другой год после Второй мировой войны.

Соответствующие данные обнародовало итальянское статистическое бюро ISTAT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Общее количество смертей в Италии в прошлом году составила 746 146, увеличившись на 100 525, или 15,6% по сравнению со средним показателем за период 2015-2019 годов.

Если оценивать период с 21 февраля, когда в Италии зафиксировали вспышку COVID-19, и до конца года, то "чрезмерная смертность" была еще више - 108178, что на 21% больше, чем за тот же период последних пяти лет.

Институт здравоохранения Istituto Superiore di Sanita официально сообщил о 75891 смерть от коронавируса в 2020 году, что составляет около 70% от общей избыточной смертности.

В этом году Италия продолжает регистрировать сотни смертей от COVID-19. В четверг обновленный подсчет института составлял 98 974.

Официально COVID-19 вызвал 10% смертей в Италии в прошлом году.

Он стал причиной 14,5% всех смертей в северных регионах, где впервые была зарегистрирована вспышка в Италии. В центральных районах он вызвал 7% всех смертей, а в южных - 5%.

Из 100525 чрезмерных смертей в прошлом году 76% от общего количества были среди людей старше 80 лет, а 20% - среди людей в возрасте от 65 до 79 лет.