В Финляндии из-за коронавируса перенесли муниципальные выборы

Муниципальные выборы в Финляндии перенесены на 13 июня из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Министерство юстиции пришло к этому решению по итогам обсуждений с представителями парламентских партий.

Все партии, за исключением "Истинных финнов", поддержали перенос выборов.

Обоснованием для переноса названо обеспечение законности и безопасности для здоровья граждан.

Сначала выборы должны были пройти 18 апреля.