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Зеленский и Эрдоган проводят переговоры с глазу на глаз в Стамбуле

Суббота, 10 апреля 2021, 16:48

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу прибыл с рабочим визитом в Турцию, начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Переговоры проходят во дворце Хубер в Стамбуле и продолжаются уже больше часа. Встреча проходит в закрытом режиме без прессы.

Позже под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

У Эрдогана перед визитом Зеленского был телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором тот пожаловался на "опасные провокационные действия" Киева на Донбассе.

В феврале 2020 президент Турции посетил Киев в рамках 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня обеих стран.

В октябре Зеленский посетил Турцию с официальным визитом, в ходе которого он встретился с Эрдоганом и подписал соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Об итогах октябрьского визита Зеленского читайте в статье: Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле

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Зеленский Эрдоган Турция
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