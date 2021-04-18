Партия Додона требует отставки Санду и досрочных выборов президента

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) требует отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

Такое требование содержится в декларации, принятой 18 апреля на заседании республиканского совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Также социалисты решили выразить недоверие Конституционному суду (КС), который позволил распустить парламент.

Социалисты добавили, что парламент все еще может выбрать их кандидата, посла Молдовы в России Владимира Головатюка, на пост премьер-министра.

"Если его не назначат, вся ответственность за экономический и эпидемиологический кризис в стране ляжет на Майю Санду, на послов западных государств, поддерживающих ее, и на судей", - заявили в ПСРМ.

В ПСРМ также отметили, что готовы к досрочным парламентским выборам, но, по мнению партии, голосования нельзя проводить до тех пор, пока в Молдове не привьют минимум 600 тысяч человек.

Конституционный суд Молдовы 15 апреля рассмотрел запрос президентка Майи Санду, в котором она просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. Суд постановил, что парламент действительно необходимо распустить.

Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

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