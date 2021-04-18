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Партия Додона требует отставки Санду и досрочных выборов президента

Воскресенье, 18 апреля 2021, 16:31

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) требует отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

Такое требование содержится в декларации, принятой 18 апреля на заседании республиканского совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Также социалисты решили выразить недоверие Конституционному суду (КС), который позволил распустить парламент.

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Социалисты добавили, что парламент все еще может выбрать их кандидата, посла Молдовы в России Владимира Головатюка, на пост премьер-министра.

"Если его не назначат, вся ответственность за экономический и эпидемиологический кризис в стране ляжет на Майю Санду, на послов западных государств, поддерживающих ее, и на судей", - заявили в ПСРМ.

В ПСРМ также отметили, что готовы к досрочным парламентским выборам, но, по мнению партии, голосования нельзя проводить до тех пор, пока в Молдове не привьют минимум 600 тысяч человек.

Конституционный суд Молдовы 15 апреля рассмотрел запрос президентка Майи Санду, в котором она просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. Суд постановил, что парламент действительно необходимо распустить.

Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

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