Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока-2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" российско-германским проектом, который дестабилизирует Европу, и призвал Берлин отказаться от него.

Об этом он заявил после встречи с премьером Словении Янезом Яншей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По словам Моравецкий, "Северный поток-2" - это тема, которая в Европе очень болезненная и решить вопрос нужно таким образом, чтобы не пострадала европейская солидарность.

"Из Германии звучат голоса, что нет разницы между молекулой газа, протекающего через "Северный поток-1" или "Северный поток-2" и молекулой газа, протекающего через Украину, Беларусь, Польшу или Турцию. Есть огромная разница. Может, нет различия в химическом составе, но политическая, социальная и политика безопасности разница", - отметил премьер-министр.

Он отметил, что "Северный поток-2" - это немецко-российский проект, который дестабилизирует Европу и снижает безопасность Европы.

"Мы призываем Германию отказаться от этого проекта, прекратить дальнейший вклад в реальную дестабилизацию в этой части Европы, это может быть очень опасно для Европейского Союза и многих стран региона", - призвал он.

Сооружение российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершено, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

В то же время США до сих пор не объявили о новых санкциях в отношении трубопровода несмотря на давление Конгресса на администрацию Байдена сделать это.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника для руководства переговорами об остановке строительства газопровода "Северный поток-2".