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Регулятор разрешил продолжить прокладывать "Северный поток-2" в водах Германии

Понедельник, 17 мая 2021, 13:21

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" на двухкилометровом участке в водах Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Nordkurier.

В январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2". Они заявили о рисках для окружающей среды, в частности для птиц, в этой зоне.

Однако немецкий регулятор заявил, что природоохранные аспекты не могут помешать строительству на этом участке, поскольку время отдыха птиц в указанной зоне уже закончилось.

"Северный поток-2" в это время все еще строится в водах Дании, но работы там подходят к концу.

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Строительство газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

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Северный поток-2 Германия
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