Судьи в процессе по MH17 осмотрели обломки самолета

Судьи по уголовному делу в отношении подозреваемых по делу о катастрофе самолета MH17 в 2014 году над Донбассом осмотрели обломки сбитого лайнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

До сих пор судебные заседания, начавшиеся в марте 2020 года, были посвящены рассмотрению процедурных вопросов, не были заслушаны доказательства или вызваны свидетели. 7 июня прокуроры должны выступить со своим вступительным словом по делу.

В деле выдвинуты обвинения трем россиянам и одному украинцу в участии в сбитии самолета. Все они находятся на свободе

Обломки самолета были изъяты с места катастрофы и реконструированы в ангаре на авиабазе в Нидерландах, где их осмотрели судьи, адвокаты, прокуроры и родственники жертв.

Арлетт Шейнс, адвокат, представляющий семьи, подчеркнула важность формирования судом собственных впечатлений о катастрофе.

"Мы не можем приблизиться к смертям 298 жертв больше, чем таким образом", - сказала она.

Перед осмотром обломков судья Хендрик Штейнгейс сказал: "Это реконструкция самолета, в котором их самые близкие люди летели в пункт назначения, которого они никогда не достигли".

Подсудимые – россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов - единственный, кто назначил защитную группу, а других судят заочно.

Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Ранее судьи также отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Самолет Boeing - 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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