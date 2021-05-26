Судді у процесі щодо катастрофи MH17 оглянули уламки літака

Судді у кримінальній справі щодо підозрюваних у справі про катастрофу літака MH17 у 2014 році над Донбасом оглянули уламки збитого лайнера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Досі судові засідання, які розпочались у березні 2020 року, були присвячені розгляду процедурних питань, не було заслухано доказів чи викликано свідків. 7 червня прокурори мають зробити свої вступні слова у справі.

У справі висунуті звинувачення трьом росіянам та українцю в участі у збитті літака. Всі вони перебувають на свободі

Уламки літака були вилучені з місця катастрофи та реконструйовані в ангарі на авіабазі в Нідерландах, де їх оглянули судді, адвокати, прокурори та родичі жертв.

Арлетт Шейнс, адвокат, який представляє сім'ї, підкреслила важливість створення судом власних вражень про катастрофу.

"Ми не можемо наблизитися до смертей 298 жертв більше, ніж таким чином", - сказала вона.

Перед оглядом уламків головуючий суддя Гендрік Штейнгейс сказав: "Це реконструкція літака, в якому їхні найдорожчі подорожували до пункту призначення, якого вони ніколи не досягали".

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов єдиний, хто призначив захисну групу, а інших судять заочно.

Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Літак Boeing - 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

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