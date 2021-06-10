В суде по делу МН17 представили новые телефонные разговоры обвиняемых

В Нидерландах на судебном заседании по рассмотрению по существу дела о сбитом Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 в четверг обнародовали новые телефонные разговоры четырех обвиняемых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Обвиняемый Сергей Дубинский в разговоре с мужчиной по кличке "Боцман", который состоялся 17 июля 2014 года в 17:42, говорит, что удалось сбить "сушку" (то есть истребитель "Су" Вооруженных сил Украины), потому что боевики получили "Бук-М ". Дубинский также сказал, что "после того, как утром получили Бук-М", им стало легче вести боевые действия".

В разговоре Дубинского с другим мужчиной, Игорем, который состоялся в 18:20, говорилось, что журналисты сообщают, что в 80 км от Донецка сбит "Боинг". Сначала Дубинский думает, что речь идет о "сушке", которую приняли за "Боинг". Однако когда становится понятно, что сбили пассажирский самолет, боевики начинают говорить, что якобы "сушка" сбила "Боинг", а они сбили "сушку".

Другой обвиняемый Леонид Харченко 17 июля 2014 года в 21:32 обсуждает по телефону с бойцом Гилазовым то, что" потерялся боец ​​из экипажа "Бука".

В разговоре Харченко с обвиняемым Олегом Пулатова, состоявшимся в 21:40 в день трагедии, речь идет об экипаже установки "Бук". В частности, Харченко говорит, что "ребят из коробочки новой нет".

В суде также обнародован фрагмент разговора обвиняемых Игоря Гиркина и Дубинского, состоявшегося утром следующего дня после катастрофы. В нем Дубинский говорит, что "Бук" уже в РФ: "Машина уже давно в России находится".

На заседании подробно было представлено видео и карты транспортировки ЗРК "Бук".

Судья Дагмар Костер, который зачитывает детали дела, еще раз отметил, что все обнародованные материалы являются результатом расследования, а суд свое мнение выскажет только после завершения рассмотрения дела по существу.