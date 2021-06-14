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В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

Понедельник, 14 июня 2021, 18:17

Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.

Копия документа представлена журналистам, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

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