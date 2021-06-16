Украинская сторона возмущена сотрудничеством Ирана в расследовании сбития самолета МАУ

Заместитель генерального прокурора Украины и руководитель уголовного расследования дела о сбитии самолета "МАУ" возле Тегерана выразил недовольство результатом очередного раунда переговоров с Ираном по катастрофе, который состоялся в начале июня.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Если коротко, то по уголовному блоку расследования ничего нового мы не услышали. Ни один из вопросов окончательно не закрыли. Нам официально сообщили информацию, которую еще несколько месяцев назад мы слышали из новостей, а именно, что в их деле десять обвиняемых, и вроде бы шесть из них находятся под стражей. Однако никаких документов в подтверждение этого факта нам не передано", - сказал Мамедов.

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По его словам, в ходе переговоров иранская сторона старалась не выходить за рамки содержания технического отчета, но техническое расследование никоим образом не направлено на установление вины лиц, действия которых привели к трагедии.

"А именно эти вопросы является целью и задачей уголовного расследования и, по-моему, иранская сторона умышленно избегает ответов на ключевые вопросы уголовного процесса, прячась за техническим отчетом. Конечно, такое положение сотрудничества нас не то, что не удовлетворяет, но и возмущает", - отметил заместитель генерального прокурора Украины.

Мамедов добавил, что Иран больше года демонстрирует непрозрачность следствия и всячески затягивает переговорный процесс и уголовное расследование.

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Прикрываться военной тайной, замалчивать ответы на важные вопросы, в то время как совершено преступление международного характера против граждан пяти зарубежных стран, является прямым нарушением международных норм и попыткой скрыть правду. Мне лично непонятно, что именно составляет государственную военную тайну, например, в вопросе действия второй ракеты.

Напомним, 2-3 июня в Киеве проходил третий раунд переговоров по делу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 3 июня направили сообщение о претензиях к Ирану в связи со сбитием самолета МАУ и выдвинули ряд требований.

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