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В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Франции

Четверг, 17 июня 2021, 16:28

В ночь на 17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE (A 645).

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований.

"Официально он классифицируется как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции)", - отмечают аналитики.

 
Фото: Николай Златев, Варна, специально для BSNews, 28.03.2014

Согласно информации Минобороны Франции, на борту могут находиться более 200 человек.

 
Фото: Николай Златев, Варна, специально для BSNews, 28.03.2014

ALIZE уже заходил в Черное море вскоре после оккупации Россией Крыма - в период с 27 марта до 12 апреля 2014 года.

Напомним, 11 июня в Черное море зашел эсминец Военно-морских сил США для участия в операциях по поддержанию безопасности вместе с союзниками.

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