Италия на следующей неделе отменит требование масок на улице

Италия со следующей недели отменит требования относительно ношения масок на открытом воздухе в так называемых белых зонах, где низкий риск заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"С 28 июня мы переходим от необходимости носить маски на открытом воздухе в белых зонах, хотя сохранится требование соблюдения мер предосторожности, установленных научно-техническим комитетом", - сказал Сперанца.

Сейчас все итальянские регионы, за исключением небольшой Валле д'Аоста на северо-западе страны, находятся в зонах с самыми слабыми ограничениями. Ожидается, что Валле д'Аоста также будет переквалифицирована в белую зону со следующего понедельника.

Итальянцам все равно придется носить маски в помещении и в общественном транспорте, а также когда невозможно сохранять социальную дистанцию.

Сначала итальянское правительство планировало отменить ношение масок в середине июля, но в понедельник советники здравоохранения дали зеленый свет для ослабления ограничений с 28 июня.

В понедельник Италия с ее 60 миллионами жителей зарегистрировала 495 новых инфекций в течение 24 часов, а также 21 случай смерти, связанный с коронавирусом.

Напомним, Италия присоединилась к схеме ЕС по выдаче сертификатов вакцинации, которая облегчит жителям страны возвращение к нормальной жизни как дома, так и во время путешествий.