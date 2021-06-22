Германия и Италия за продолжение соглашения по беженцам между ЕС и Турцией

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги отметили важность продолжения и дальнейшего развития соглашения между ЕС и Турцией относительно беженцев.

Об этом Меркель и Драги заявили во время встречи в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По мнению Меркель, поскольку на сегодня в Турции находится более 3 миллионов беженцев, Анкара имеет полное право на дальнейшую поддержку со стороны ЕС. По ее словам, будущее соглашение с Турцией также станет темой переговоров на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится в конце недели.

Меркель и Драги согласились с тем, что нелегальную миграцию в ЕС следует заменить легальной.

Заключенное в 2016 году соглашение между ЕС и Турцией предусматривает, что Греция может отправлять беженцев и мигрантов, нелегально прибывших на греческие острова Эгейского моря, обратно в Турцию.

ЕС обязался принимать одного сирийского беженца из Турции за каждого сирийца, отправленного назад, и предоставлять турецким властям финансовую помощь для покрытия потребностей беженцев и мигрантов.