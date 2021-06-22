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В Грузии с 1 июля отменят комендантский час

Вторник, 22 июня 2021, 12:15

В Грузии с 1 июля отменят комендантский час - ограничения на передвижение в ночное время (с 23:00 до 4:00).

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

С сегодняшнего дня в стране также отменили обязательное ношение масок на улице. Маски остаются обязательными в помещениях и в общественном транспорте, заявил Гарибашвили.

Ограничения на передвижение в ночное время, установленное на фоне пандемии, действует в Грузии с ноября прошлого года. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух тысяч лари (около 630 долларов).

За нарушение масочного режима также предусмотрен штраф - 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.

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