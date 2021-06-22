Меркель поговорила с Зеленским и Путиным по случаю 80-летия нападения Гитлера на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 80-летия нападения Германии на Советский Союз.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого канцлера, пишет "Европейская правда".

В разговоре Меркель подчеркнула, что преступления немцев, в результате которых погибли миллионы людей в Украине, в России, Беларуси и других бывших советских республиках, никогда не будут забыты.

"Германия осознает эту историческую ответственность и в то же время благодарна за то, что так много людей в этих странах протянули руки к примирению", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Меркель.

Пресс-служба Кремля со своей стороны сообщила, что Меркель во вторник позвонила президенту РФ Владимиру Путину в связи с годовщиной нападения на СССР.

В Кремле заявили, что во время разговора "акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно только совместными усилиями".

По просьбе Меркель Путин проинформировал ее об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня, заявили в Кремле.