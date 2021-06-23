Байден номинировал экспертку по РФ и Украине на должность помощницы главы Пентагона

Президент США Джо Байден номинировал Селесту Валландер, которая является эксперткой в вопросах России, Украины и Евразии, на должность помощницы министра обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

"Селеста Валландер является номинантом на должность помощника министра по вопросам международной безопасности в Министерстве обороны", - отмечается в документе.

Сейчас Валландер возглавляет Фонд США-Россия. Ранее она работала специальным помощником президента и старшим директором по России / Центральной Азии в Совете национальной безопасности (2013-2017), заместителем помощника министра обороны по России / Украины / Евразии (2009 - 2012). До этого она была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.

Кроме того, Валландер возглавляла направление по России / Евразии в Центре стратегических и международных исследований, работала в Совете по международным отношениям и Гарварде.

Ее назначение должен утвердить Сенат.

Должность помощника главы Пентагона, одна из последних оставшихся вакантными во внешней политике.