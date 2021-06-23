Сорванные крыши и затопленные улицы: Польшей прокатился мощный ураган
Польшу во второй половине дня накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Начиная с полудня пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз - больше 1300 раз в Великопольском воеводстве. В Малопольском воеводстве они получили более 500 заявок, в Мазовецком - более 300, а в Лодзинском воеводстве - 140. Работа пожарных заключалась в основном в откачке воды и удалении поваленных деревьев и веток.
Град прошел над центральной частью Малопольши. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах пожарных. По данным Малопольской пожарной охраны, подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.
В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленые пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
Буря также прошла над Мазовецким воеводством. Ветер сорвал четыре крыши и повредил 18.
Сильный ураган также прошел над Познанем во второй половине дня. Несколько часов в городе были большие трудности - водители стояли в пробках, потому что участки дороги были затоплены.
Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без электроэнергии вечером было более 23 000 человек.