Ограничения на въезд в Германию могут сохранить после окончания эпидемиологической ситуации

Ограничения на въезд в Германию из зон повышенного риска заражения коронавирусом могут сохраниться даже в том случае, если в ФРГ отменят режим эпидемиологической ситуации на национальном уровне.

Соответствующие поправки в закон об эпидемиологической защите Бундестаг принял поздно вечером в четверг, 24 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Принято, что меры борьбы с распространением коронавируса можно будет продлить на срок до одного года с момента отмены режима кризисной ситуации.

Ранее, 11 июня, Бундестаг поддержал продление режима эпидемиологической ситуации в стране еще на три месяца - до сентября. Без этого решения кризисный режим закончился бы 30 июня.

25 марта 2020 года Бундестаг впервые ввел режим эпидемиологической ситуации национального масштаба, который с тех пор регулярно продолжали. Это мероприятие дает федеральному правительству право принимать решения непосредственно, без согласия Бундесрата (представительства федеральных земель. - Ред.), - в том числе по тестам, вакцинации, въезду в страну или охраны труда.

18 ноября 2020 года на фоне многочисленных акций протеста против жестких ограничений Бундестаг одобрил поправки в закон об эпидемиологической защите. Принятые изменения привели в соответствие правовой базе для жестких ограничений в общественной и экономической жизни Германии, введенных ранее федеральной и земельной властью для борьбы с пандемией коронавируса.

Принятое 24 июня постановление касается только ограничений на въезд, которые теперь можно будет оставить в силе и после отмены режима эпидемиологической ситуации.