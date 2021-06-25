Макрон не поддерживает идею исключения Венгрии из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не поддерживает идею о том, что Венгрия должна ввести в действие Статью 50 договора ЕС и выйти из Евросоюза.

Такое заявление Макрон сделал в ответ на слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что "Венгрии не место в ЕС", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В то же время Макрон сказал, что необходимость внедрения ценностей и их сохранения является "экзистенциальным вопросом для европейцев". Он подчеркнул, что в противном случае ЕС не смог бы убедительно просить албанцев или сербов уважать верховенство права в качестве стимула для присоединения к ЕС.

Французский президент также отметил, что он против того, чтобы оговаривать экономическую помощь уважением к ценностям, потому что через несколько лет Венгрия станет "чистым" плательщиком бюджета ЕС и заявит, чтобы ее "перестали беспокоить этими вопросами ценностей".

Макрон сказал, что следует быть "твердыми с лидерами и убеждать людей".

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что Венгрия не должна быть частью ЕС после принятия нового закона, запрещающего обсуждение ЛГБТ-тематики в школах.

На прошлой неделе венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола. В среду законопроект подписал президент Венгрии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала законопроект "позором" и заявила, что будет использовать "все юридические полномочия для обеспечения гарантирования прав всех граждан ЕС".