Ракетный эсминец США направляется в Черное море для участия в военных учениях

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное мор для участия в ежегодных международных учениях Sea Breeze.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Twitter Шестого флота ВМС США.

"Американский ракетный эсминец USS Ross начал транзит в северном направлении в Черном море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze с более чем 30 странами по всему миру", - говорится в сообщении.

Sea Breeze - международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.

В этом году в учениях примет участие рекордное количество стран-участниц - 32 государства с 6 континентов,

К учениям будут привлечены 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.