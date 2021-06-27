В Британии расследуют, как скандальные фото с министром попали в СМИ

Британское правительство расследует, как кадры, на которых бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок целует свою помощницу, попали в СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На вопрос, расследует ли министерство здравоохранения, как снимки Хэнкока были сделаны в его правительственном кабинете, а затем просочились в СМИ, министр по вопросам Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал: "Это дело, которое, насколько я знаю, департамент охраны здоровья будет рассматривать, чтобы точно понять, как эта запись ... вышел из системы ".

Позже он сообщил Times Radio, что правительство должно рассмотреть две проблемы: была ли предусмотрена камера в офисе Хэнкока и, если она была там по соображениям безопасности, "как это видео попало в общий доступ".

В пятницу в газете Sun появилось фото, на котором Хэнкок целуется со своей помощницей Джиной Коладангело. Снимок был сделан в министерстве здравоохранения.

Министра обвинили в нарушении коронавирусных ограничений, поскольку его помощница принадлежит к другому домохозяйства. И Хэнкок, и Коландангело оба женаты, хотя, как отмечают СМИ, министр уже закончил свой брак с предыдущей женой.

В результате скандала Хэнкок подал в отставку, заявив, что подвел граждан, многим пожертвовавших во время пандемии.