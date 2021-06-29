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Кулеба отреагировал на заявление Беларуси о выходе из "Восточного партнерства"

Вторник, 29 июня 2021, 08:11

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусы, независимо от решения своей власти, остаются в европейской семье народов и Украина продолжит поддерживать их.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Можно заявить о выходе из" Восточного партнерства ", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом. МИД также объявило, что в Беларуси запретят въезд представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, "которые способствовали введению ограничительных мер".

Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе Представительства ЕС в Беларуси.

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Восточное партнерство" - инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

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Беларусь Кулеба Восточное партнерство
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