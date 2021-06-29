Правительство Испании одобрило законопроект, позволяющий юридическую смену пола с 14 лет

Правительство Испании во вторник приняло первый проект закона, который позволит каждому старше 14 лет юридически менять пол без медицинского диагноза или гормональной терапии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Проект закона, который будет вынесен на общественные слушания перед вторым чтением в правительстве и, наконец, голосованием в нижней палате парламента, отменяет требование о двухлетней гормональной терапии и психологической оценке людей, которые хотят сменить пол в официальных документах.

Законопроект о "самоидентификации" устанавливает возрастные ограничения, когда люди от 14 до 16 лет нуждаются в одобрении родителей. В мае группа политических партий предложила предоставить детям полную свободу по изменению пола в документах, однако парламент это не поддержал.

Активисты и семьи трансгендерных детей заявляют, что законопроект заходит не слишком далеко, тогда как некоторые феминистские ассоциации выступают против него, говоря, что он нарушает права женщин.

Проект ставит Испанию в центр европейских дискуссий о правах лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), а лидеры Европейского Союза на прошлой неделе столкнулись с премьер-министром Венгрии относительно нового венгерского закона против ЛГБТ.

В случае одобрения законопроекту Испания должна присоединиться к двум странам, которые стремятся отделить выбор пола от медицинских процедур, и станет крупнейшей европейской экономикой, введет самоидентификацию.