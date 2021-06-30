В Париже угрожают запретить прокатные самокаты, если те не установят лимиты скорости

В Париже мэрия угрожает сервисам проката электросамокатов не продлевать контракты, если они не согласятся установить фиксированное ограничение скорости на самокатах и не усилят контроль за парковкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Причиной для решительных заявлений стала смерть девушки, которую в середине июня сбил самокатчик в пешеходной зоне на набережной возле Сены. И до этого на самокаты часто жаловались из-за того, что они пугают пешеходов или валяются посреди улицы.

"Или у нас существенно улучшится ситуация и самокаты перестанут создавать проблемы и дополнительную опасность, прежде всего для пешеходов, или мы прибегнем к полному запрету", - заявил помощник мэра Парижа Анн Идальго Давид Беяр, отвечающий за транспортную сферу.

Он апеллировал к тому, что некоторые крупные города мира запретили передвижение по улицам на средствах микромобильности из соображений безопасности.

Сервисы проката Lime, Dott и Tier получили право работать в столице в июле 2020 году, их контракт истекает в 2022 году. У каждого оператора - около 5000 самокатов.

Ранее в Стокгольме пригрозили штрафами против операторов сервисов проката за каждый брошенный посреди улицы электросамокат, потому что небрежное отношение клиентов к правилам парковки превратилось в системную проблему.