ЕС может подать иск против Польши из-за "зон, свободных от ЛГБТ" - СМИ

Еврокомиссия рассматривает вопрос о судебного иска против Польши из-за "свободных от ЛГБТ" зон, созданных некоторыми местными органами власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ЕС заявляет, что права ЛГБТ должны соблюдаться во всех государствах-членах, однако правящая националистическая партия Польши сделала анти-ЛГБТ политику частью своей платформы.

В марте правительство однозначно запретило однополым парам усыновлять детей, тогда как более 100 городов и районов объявили себя "свободными от ЛГБТ".

"Мы проверяем, есть ли нарушения договоров ЕС" в создании этих зон, сказал один из представителей ЕС, добавив, что процесс еще не завершен. Второй чиновник подтвердил, что Еврокомиссия рассматривает вопрос иска.

Такая судебная процедура потребует от Польши ликвидации зон и в случае отказа может повлечь за собой значительные штрафы.

На вопрос о комментарии представитель польского правительства сказал: "В Польше не существует законов, которые бы дискриминировали людей на основе их сексуальной ориентации".

Польша уже находится под специальным расследованием ЕС по подрыву верховенства права.

Правящая партия "Право и справедливость" неоднократно сталкивалась в противостоянии с ЕС относительно демократических ценностей, поскольку подвергала суды и средства массовой информации большему контролю государства, ограничивала права женщин и отвергала иммиграцию с Ближнего Востока и Африки.

Несмотря на такое давление и тот факт, что Польша является основным бенефициаром финансовой помощи ЕС, Варшава в основном отказалась изменить свое поведение, заявив, что она должна защищать традиционные католические обычаи страны.