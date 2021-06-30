ЕС и Великобритания договорились о перемирии в "колбасной войне"

Европейский Союз согласился отложить запрет на продажу некоторых мясных продуктов из Великобритании в Северной Ирландии на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спор между Лондоном и Брюсселем, получивший название "колбасной войны", длится уже несколько месяцев и сосредоточен на поставках определенных мясных продуктов из материковой части Соединенного Королевства в Северную Ирландию.

Льготный период для "охлажденных мясных продуктов" должен был закончиться 1 июля, когда британские незамороженные колбасы или фарш не смогли бы пересечь Ирландское море из-за запрета ЕС на такие продукты из третьих стран, который теперь включают Британия.

Предлагаемый запрет на такие товары стал следствием протокола по Северной Ирландии в рамках соглашения о Brexit в 2019 году. ЕС в среду согласился продлить льготный период до 30 сентября.

Блок также упростит пересечение Ирландского моря для лекарств и разрешит водителям из Северной Ирландии путешествовать в Ирландию с существующими страховыми документами, что позволит снизить напряженность после выхода Великобритании из ЕС.

Лондон просил еще три месяца, чтобы позволить обеим сторонам разрешить торговые трудности из-за Северной Ирландии, которая столкнулась с перебоями с тех пор, как Великобритания завершила свой выход из ЕС в конце 2020 года.

Великобритания заявила, что продление является первым позитивным шагом, но обе стороны все еще нуждаются в согласовании постоянного решения.