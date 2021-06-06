МН17: у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев перед рассмотрением дела по существу

В Гааге напротив здания посольства РФ в Нидерландах поставили 298 белых стульев в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками над Донбассом самолета рейса МН17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, хотела привлечь внимание к судебному слушанию, которое 7 июня перейдет рассмотрения дела по существу.

Следующий блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса МН17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

В конце мая состоялось выездное заседание суда на авиабазе, где стороны осмотрели обломки сбитого лайнера.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в марте 2020 года.

Подсудимые - россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов единственный, кто назначил защитную группу, а других судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Ранее судьи также отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Самолет Boeing - 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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