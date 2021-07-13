Сейм Литвы провозгласил гибридной агрессией потоки нелегальных мигрантов через Беларусь

Сейм Литвы провозгласил рост потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси гибридной агрессией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS, такую ​​резолюцию парламент поддержал во вторник, 13 июля.

"За" резолюцию проголосовали 56 депутатов Сейма, "против" - 2, 24 - воздержались.

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В ней провозглашают, что организованные потоки нелегальных мигрантов из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

"Это гибридную агрессию могут развить и использовать как основу для новых угроз в конктексти масштабных военных учений "Запад", - отмечают в тексте.

Парламентарии предлагают правительству усилить границу с Беларусью и как можно скорее построить дополнительные физические заграждения по всему её периметру (отметим, такие решения уже анонсировали).

Также депутаты призывают установить, привлечь к ответственности и наложить санкции на физических и юридических лиц из Беларуси, которые являются соорганизаторами прибытия нелегальных мигрантов в Литву.

Кроме того, резолюция предлагает определять мигрантов, которые незаконно пересекли границу (кроме женщин с маленькими детьми, беременных, людей с инвалидностью и детей до 16 лет) лицами, которые являются потенциальными участниками гибридной атаки, если не будет доказано обратное, и к ним будут применены иные условия содержания.

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Параллельно предлагается запустить информкампанию в странах происхождения большинства мигрантов, чтобы сдержать тех, кто думает воспользоваться такой возможностью, и искать способы вернуть мигрантов домой.

Если поток нелегальных мигрантов продолжится и усилится, резолюция предлагает начать консультации в рамках НАТО и рассматривать ситуацию как угрозу для территориальной целостности, политической независимости и безопасности Литвы.

Сейм также призывает страны ЕС, Еврокомиссию и другие органы блока предоставить Литве всю возможную поддержку для реагирования на эту ситуацию.

Напомним, в последний месяц Литва страдает от беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Африки, прибывающих через территорию Беларуси. 2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по поводу репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.