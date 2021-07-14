Отказ от традиционных авто и другое: в ЕС презентовали план достижения климатических целей

Еврокомиссия 14 июля представила пакет законодательных изменений, которые должны помочь ЕС достичь своих климатических целей - к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 55% и достичь "климатической нейтральности" до 2050 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Общая суть изменений - увеличить стоимость использования загрязняющего топлива, что означает большие перемены в привычном образе пользования автомобилями, отопления жилья, производства некоторой продукции, управление лесами и земельными ресурсами и т.д.

Самый весомый пункт - прекращение продажи новых автомобилей на традиционном бензине и дизельном топливе до 2035 года.

Кроме того, устанавливаются жесткие цели по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии, более жесткие требования к сектору энергетики и промышленности, устанавливается отдельная система "торговли выбросами" для дорожного транспорта и строительного сектора, устанавливаются новые сборы за "загрязняющий" импорт из-за пределов ЕС.

Параллельно предполагается создание социального фонда, чтобы обезопасить наименее состоятельных европейцев от последствий роста цен на топливо и другие товары и услуги.

"Наша нынешняя экономика, живущая на ископаемом топливе, уже исчерпала себя. Мы знаем, что должны перейти к новой модели, где главным двигателем являются инновации. Мы первый континент, предлагающий комплексную архитектуру для достижения климатических целей. Она сочетает меры по уменьшению выбросов , охране окружающей среды и учитывает в этой трансформации социальный баланс и рабочие места", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь предложения Еврокомиссии будут обсуждать с Советом ЕС и Европарламентом.