В Польше работают 1,5 миллиона украинцев - посол

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что в Польше сегодня работают почти 1,5 миллиона украинцев и учатся ориентировочно 50 тысяч украинских студентов.

Об этом он сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Какая ситуация сейчас в Польше? Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить по сравнению с 2014 годом, то это примерно в два-три раза. Сейчас речь идет примерно о 1,5 миллионах украинцев, работающих в Польше", - сказал посол.

Он отметил, что ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налогов не платят.

Кроме того, посол сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где владельцами были украинцы, а в 2021 году в Польше 16 тыс. предприятий, где владельцами или совладельцами являются украинцы.

Среди прочего, Дещица сообщил, что сейчас в Польше учатся почти 50 тыс. украинских студентов.