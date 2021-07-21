Бывший заместитель главы МВД Молдовы устроил драку в эфире с экс-советником президента

Бывший заместитель министра внутренних дел Молдовы Геннадий Косован и экс-советником президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались в эфире телепрограммы.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Драка произошла в эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

Конфликт начался после того, как Тофилат назвал Косована "недоноском", пишет издание.

В ответ Косован вылил на него стакан воды. После этого Тофилат ударил Косована и повалил на пол. В этот момент прямой эфир прервали.

Один из гостей программы, член партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Дорин Киртоакэ сообщил, что в студию телеканала вызвали скорую помощь. Позже ведущий программы Дмитрий Мишин заявил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают друг другу руки.

Тофилат на следующий день извинился за свое поведение. На своей странице в Facebook он написал, что сожалеет о случившемся.

"Дорогие друзья, я сожалею о том, что произошло в студии Jurnal TV. Это была ситуация, в которой я не смог контролировать свои эмоции, и мне очень жаль. Насилие недопустимо, споры не решаются таким образом, о чем бы они ни были", - написал бывший советник президента Молдовы.