Еврокомиссия пока не получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2"

В Европейской комиссии заявили, что пока не получили запроса Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

Об этом в четверг на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь комиссии, сообщает "Европейская правда".

21 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина. Кулеба отметил, что соответствующие ноты МИД уже направил.

"По нашей информации, до сих пор, прежде чем начался наш брифинг, он (запрос. - Ред.) не был получен. Если это изменится, вы узнаете", - сказала пресс-секретарь.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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