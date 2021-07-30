Близ Берлина перевернулся автобус с туристами, много пострадавших
В Бранденбурге в результате ДТП с участием автобуса с туристами пострадали 19 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.
По предварительной информации полиции, в 9.50 утра автобус, который двигался в направлении Берлина, сошел с дороги, а затем перевернулся на бок.
Из-за большого количества спасателей автостраду пришлось полностью закрыть. Полосы в направлении Дрездена вновь открыли для движения в 12.45.
По направлению к Берлину в течение дня ожидаются пробки.
По данным полиции, в автобусе было 17 пассажиров и два водителя 21 и 64 лет. Все они получили травмы.
Сообщается, что более серьезные травмы получили девять человек. Остальным помощь оказали на месте.
На месте аварии работала команда из шести вертолетами и 67 машинами экстренных служб.