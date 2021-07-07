В Греции вернули COVID-ограничения для баров и развлекательных заведений

Власти Греции заявили об усилении коронавирусных ограничений из-за роста числа новых случаев заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

С 8 июля все бары, клубы и другие развлекательные заведения смогут обслуживать только гостей, сидящих за столами.

Заместитель министра гражданской защиты Никос Гардалиас заявил, что предприятия, которые нарушают правила, получат большие штрафы.

Он предупредил, что частота выявления варианта коронавируса "дельта" растет, особенно среди молодежи, и в этом частично обвиняют бары и клубы.

"Дельта" начала преобладать, и невакцинированные находятся в опасности. С прошлого понедельника мы зафиксировали скачок новых случаев, которые выросли почти втрое. Новые случаи были выявлены в основном у людей молодого возраста и в основном во время развлекательных мероприятий в клубах и барах, которые способствуют распространению", - сказал он.

Организациям, которые нарушают правила, грозит штраф в размере 5000 евро и закрытие на семь дней. Второе нарушение приведет к усилению штрафа, а третье - к конфискации лицензии на предпринимательство.

Хардалиас сообщил, что во время выборочных тестов, проведенных во вторник в Афинах и пригороде, 66% инфицированных были в возрасте 15-24 лет, а показатель позитивности составил 6,1.