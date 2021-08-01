Лашет пригрозил санкциями РФ в случае использования "Северного потока-2" против Украины

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода "Северный поток-2" против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лашет заявил во время визита в Польшу в интервью газете Rzeczpospolita.

"Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за санкционные меры в Европейском Союзе. Таким образом мы гарантируем, что Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия", - приводит цитаты из интервью немецкое издание Die Welt.

Лашет заявил, что соглашение между Германией и США относительно газопровода дает инструмент, с помощью которого можно привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия.

"Мне абсолютно ясно: приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии. Не менее важно дать понять России, что мы не примем, если Россия нарушит международное право, нападет на западные демократии с помощью гибридных средств или нарушит основные права человека и гражданина в своей собственной стране", - сказал он.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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