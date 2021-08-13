В Польше в центре города семь человек забросали бутылками украинца - СМИ

В польском городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства семь человек забросали бутылками мужчину - как утверждает очевидец события, им был украинец.

Об этом сообщил польськое издание Dzień Dobry Włocławek, пишет "Европейская правда".

В редакцию обратилась женщина, которая сообщила, что стала свидетелем опасной ситуации.

"Семеро парней бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обходы и пошла дальше", - рассказывает свидетельница события.

Полиция подтвердила, что такой инцидент произошел на площади Свободы 8 августа. По информации правоохранителей, семь человек вели себя агрессивно по отношению к прохожим и преследовали человека. Полиция не уточнила национальность этого мужчины.

Полиция сообщила, что полицейские пытались найти группу агрессивных мужчин, но безуспешно.

"У точки общественного питания полицейские обнаружили несколько лиц, указавших, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - отметил Томаш Томашевский из главного управления полиции в Влоцлавке.

В полиции также отметили, что никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении.

О состоянии пострадавшего ничего не известно.