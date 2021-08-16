Литва получила из США первую партию бронированных военных внедорожников

Литва получила первую партию бронированных армейских внедорожников (JLTV) американского производства по контракту 149 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Литвы.

В Литву поступило 50 машин L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle) производства американской компании Oshkosh Defence. Всего в рамках переоснащения своей армии Вильнюс закупает 200 единиц.

"Бронированные внедорожники JLTV - это очень значительное усиление мобильности и защищенности литовских вооруженных сил и хороший шаг на пути к дальнейшей модернизации литовских вооруженных сил", - заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Первые бронированные внедорожники получили учебные части Вооруженных сил Литвы в Рукле и Казлу-Руде. 17 августа состоится презентация полученной техники в мотострелковой бригаде "Железный волк" в Рукле.

JLTV в настоящее время является самым современным тактическим бронированным внедорожником в мире с чрезвычайно продвинутыми характеристиками.

Бронированные внедорожники являются частью программы модернизации Вооруженных сил Литвы, которая также включает закупку боевых машин пехоты "Vilkas" и самоходных гаубиц PZH 2000.